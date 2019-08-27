Son Dakika Haberleri: Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, 1 kişi yaralandı
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Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, 1 kişi yaralandı

25 dakika önce

Bilecik'te trafik ışıklarında beklerken iddialara göre freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın yaralandı.

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, 1 kişi yaralandı, System.String[]

Bilecik'te trafik ışıklarında beklerken iddialara göre freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın yaralandı.


Alınan bilgilere göre olan Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan ev nakliyat firmasına ait Ramazan Yılmaz yönetimindeki 11 AC 940 plakalı kamyon, Atatürk Bulvarı'nın kesiştiği noktada ışıklarda durdu. Bu esnada sürücünün iddiasına göre; freni boşalan kamyon geri geri gelerek, ilk olarak yol kenarında park halinde motosiklete çarptı. Ardından kaldırama çıkarak burada yürüyen bir bankanın Eskişehir Bölge Başkanı olan Canan D.'yi çarparak bir beyaz eşya mağazasına ön camına çarıp durdu. Kazada Canan D. kolundan yaralanırken, yanında yürüyen banka müdürü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çağrılan ambulansı beklemeyen banka görevlileri, yaralı bayanı kendi araçları ile hastaneye götürdüler.


Basın mensuplarına sözlü saldırı


Kaza bölgesinde görüntü almak isteyen basın mensuplarına araç sürücüsü Ramazan Y. sözlü saldırı yaparken, firmasının ismini bir yerde görürse gerekeni yapacağı söyledi.


İddiaya göre freni boşalan kamyonu sürücüsü olay yerinden çekerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:46 Kaynak: İHA
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