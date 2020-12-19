Freni boşalan kamyon devrildi - Son Dakika

Freni boşalan kamyon devrildi

19.12.2020 11:02
Freni boşalan kamyon devrildi, System.String[]

SİVAS'ta freni boşalan kamyon devrildi.

SİVAS'ta freni boşalan kamyon devrildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Muhsin Gözeler yönetimindeki 58 TL 769 plakalı mini ekskavatör yüklü kamyon, freninin boşalması sonrası kontrolden çıkarak yola devrildi. Sürücü Gözeler çevredekilerin yardımıyla kamyondan çıkarıldı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı. Kamyonda ve üzerindeki mini ekskavatörde maddi hasar meydana geldi. Kamyon sürücü Gözeler kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Freni boşalan kamyon devrildi
Freni boşalan kamyon devrildi
Freni boşalan kamyon devrildi
Freni boşalan kamyon devrildi
Freni boşalan kamyon devrildi

Erzincan, Eylül, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan kamyon devrildi - Son Dakika


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