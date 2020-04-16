Freni boşalan kamyon duara çarptı, sürücü öldü - Son Dakika

Kaza, Fethiye- Antalya karayolunun Sarıyer mevkisinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Antalya'dan Fethiye yönüne giden Yavuz Görmez yönetimindeki 08 BOR 256 plakalı kamyonun freni boşaldı. Yokuş aşağı kontrolden çıkan hırdavat yüklü kamyon, virajda beton duvara çarpıp, devrildi. Şoför mahalinde sıkışan Görmez, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Görmez'in cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis , kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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