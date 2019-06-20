Son Dakika Haberleri: Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptı
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Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptı

1 saat önce

Manisa'da hafriyat kamyonunun elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.

Manisa'da hafriyat kamyonunun elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nuri E'nin (46) kullandığı 45 KT 989 plakalı hafriyat yüklü kamyon, aracın freninin boşalması sonucu Uncubozköy Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.
Hafif şekilde yaralanan sürücü ayakta tedavi görürken, mahallenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı.
Polis ekipleri sokağı araç trafiğine ve yaya geçişine kapattı.
Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, çalışmaların ardından mahalleye elektrik verileceğini belirtti.
Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:28 Kaynak: AA
Manisa, Güncel
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