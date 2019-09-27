Son Dakika Haberleri: Freni boşalan kamyon evin içine girdi
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Freni boşalan kamyon evin içine girdi

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, freni boşalan kamyon evin duvarına çarparak durabildi.

Freni boşalan kamyon evin içine girdi, System.String[]

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, freni boşalan kamyon evin duvarına çarparak durabildi. Duvarı yıkılan Erkan Çakmakçı (32), deprem olduğunu sanarak kendini evden dışarı attı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yeni Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. G.K. yönetimindeki 14 GA 258 plakalı kamyon, bir mağazaya yük bıraktığı sırada freni boşaldı. Yokuş aşağıya giden kamyonun sürücüsü G.K., panikle kendini dışarı attı. Kamyon, yolun altında bulunan 3 katlı bir binanın alt katındaki evin salon duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Kaza sırasında uyuyan ev sahibi Erkan Çakmakçı, deprem olduğunu sanarak panikle dışarı çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Zonguldak

Zonguldak, Deprem, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:40 Kaynak: DHA
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