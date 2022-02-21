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Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı - Son Dakika

Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı

21.02.2022 21:42

- Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yokuş aşağıya indiği esnada freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi.

- Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yokuş aşağıya indiği esnada freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada şoför ve yanında bulunan bir yolcu yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Avcı idaresindeki 41 AAE 258 plakalı kamyon, yokuş aşağı indiği esnada frenleri boşaldı. Kamyonu durduramayan Sedat Avcı, istinat duvarına çarparak durabildi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü ambulansa aldı. Kamyonda sıkışan yolcu Ramazan Bayraktar ise itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 yaralı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı
Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı
Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı
Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı
Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı
Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı
Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı
Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı
Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı
Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı

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Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı Kocaeli'de kaza yapan otomobil istinat duvarında askıda kaldı Kocaeli'de kaza yapan otomobil istinat duvarında askıda kaldı Son dakika haber | Kilometrelerce kuyruk oluştu... TEM'de tır kaza yaptı, tonlarca atık malzeme yola döküldü Son dakika haber | Kilometrelerce kuyruk oluştu... TEM'de tır kaza yaptı, tonlarca atık malzeme yola döküldü

Kocaeli, İtfaiye, Tepeköy, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı - Son Dakika


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