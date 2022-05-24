Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı: Baba ve iki kızı ölümden döndü - Son Dakika
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Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı: Baba ve iki kızı ölümden döndü

24.05.2022 08:57
Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı: Baba ve iki kızı ölümden döndü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan kamyon, bakkal dükkanının önündeki kamelyaya çarptı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan kamyon, bakkal dükkanının önündeki kamelyaya çarptı. Kazada kamelyada oturan baba, 2 kızı ve kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar B. idaresindeki 35 AVA 260 plakalı halat yüklü kamyon, cadde üzerinde yokuş aşağı inerken bir anda freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, bakkalın önünde bulunan kamelyaya çarparak yan yattı. O sırada kamelyada oturan baba Halis T., kızları Reyhan T. ve Ayşegül T. ile kamyon sürücüsü Serdar B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sokak ise tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ayşegül T. ve kamyon sürücüsü Serdar B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa Uslu - İHA)

Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı: Baba ve iki kızı ölümden döndü
Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı: Baba ve iki kızı ölümden döndü
Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı: Baba ve iki kızı ölümden döndü
Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı: Baba ve iki kızı ölümden döndü
Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı: Baba ve iki kızı ölümden döndü
Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı: Baba ve iki kızı ölümden döndü
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, Polis, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı: Baba ve iki kızı ölümden döndü - Son Dakika


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