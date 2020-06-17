Freni boşalan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tır ve kamyona çarparak durabildi...Feci kaza kamerada - Son Dakika

Freni boşalan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tır ve kamyona çarparak durabildi...Feci kaza kamerada

NEVŞEHİR - Nevşehir- Aksaray çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen tır ve kamyona çarparak durabilen kamyonetin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'de Terminal kavşağında meydana gelen trafik kazasında ferin boşalan kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen diğer kamyon ve tıra çarparak durabildi. Kazada kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken kamyonet içerisinde sıkışanları Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri kurtardı. Terminal kavşağında meydana gelen bu feci kaza çevrede bulunan iş yerlerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.