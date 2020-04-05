Freni boşalan kamyon ormana daldı - Son Dakika

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerin olay yerine sağlı, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kirçiçek, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu