Freni boşalan kamyon, otomobil ile eve çarpıp devrildi
6 saat önce
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, freni boşalan saman yüklü kamyon, park halindeki otomobile ve 2 katlı eve çarptıktan sonra devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:56 Kaynak: DHA
KASTAMONU'nun İnebolu
ilçesinde, freni boşalan saman yüklü kamyon, park halindeki otomobile ve 2 katlı eve çarptıktan sonra devrildi.
Kaza, akşam saatlerinde, İnebolu'ya bağlı Aşağı Çaylı
köyünde meydana geldi. Ali Özen
yönetimindeki 37 DE 719 plakalı saman yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Özen'in durduramadığı kamyon, önce park halindeki otomobile ardından Ömür Kömürcü'ye ait 2 katlı eve çarpıp, devrildi. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, ev ile arkaçlarda hasar meydana geldi. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.
- Kastamonu
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