Son Dakika Haberleri: Freni boşalan kamyon, otomobil ile eve çarpıp devrildi
Son Dakika Güncel Haber

Freni boşalan kamyon, otomobil ile eve çarpıp devrildi

6 saat önce

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, freni boşalan saman yüklü kamyon, park halindeki otomobile ve 2 katlı eve çarptıktan sonra devrildi.

Freni boşalan kamyon, otomobil ile eve çarpıp devrildi, System.String[]
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, freni boşalan saman yüklü kamyon, park halindeki otomobile ve 2 katlı eve çarptıktan sonra devrildi. 
Kaza, akşam saatlerinde, İnebolu'ya bağlı Aşağı Çaylı köyünde meydana geldi. Ali Özen yönetimindeki 37 DE 719 plakalı saman yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Özen'in durduramadığı kamyon, önce park halindeki otomobile ardından Ömür Kömürcü'ye ait 2 katlı eve çarpıp, devrildi. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, ev ile arkaçlarda hasar meydana geldi. Kazayla ilgili tutanak tutuldu. 


- Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:56 Kaynak: DHA
İnebolu, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Takla atan taksiden araç sürücüsü burnu bile kanamadan çıktı Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü Vitesi karıştırdı markete daldı: 2 yaralı Güngören'de otomobil tramvaya çarptı! Tramvay seferlerinde aksama yaşanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:42:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Freni boşalan kamyon, otomobil ile eve çarpıp devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]