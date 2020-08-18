Freni boşalan kamyon otomobile çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Çorum'da freni boşalan kamyonun otomobile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Akkent Mahallesi'ndeki TOKİ Camisi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Musa S. idaresindeki 19 ABN 714 plakalı kamyonun freni boşalması sonucu İsmail T'nin kullandığı 34 BYL 201 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü kendisini dışarı atarak kazadan yara almadan kurtulurken, yanındaki yolcu Ahmet Y. ise ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kazada, otomobil sürücüsü İsmail T. ile yolculardan Aslıhan K., Ezgi D., Muzaffer G. ve kamyonda bulunan Ahmet Y. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM