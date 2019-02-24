Son Dakika Haberleri: Freni Boşalan Kamyon Otomobili Altına Aldı: 2 Yaralı

Freni Boşalan Kamyon Otomobili Altına Aldı: 2 Yaralı

28 dakika önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde freni boşalan kamyon, o esnada yoldan geçen otomobili altına aldı.

Freni Boşalan Kamyon Otomobili Altına Aldı: 2 Yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde freni boşalan kamyon, o esnada yoldan geçen otomobili altına aldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaynarca Devlet Hastanesi istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan özel bir şirkete ait 54 ZZ 2006 plakalı kamyon, freni patlaması sonucu Kaynarca'dan Kandıra istikametine seyir halinde olan 54 DK 574 plakalı K.Ö. isimli vatandaşın kullandığı otomobili kavşakta altına aldı. Meydana gelen trafik kazası sonrasında otomobilde ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Kaynarca Devlet Hastanesine, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Yeni Kent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:12 Kaynak: İHA

Merkez, Sakarya, Kaynarca, 3. Sayfa
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