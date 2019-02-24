Freni Boşalan Kamyon Otomobili Altına Aldı: 2 Yaralı
28 dakika önce
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde freni boşalan kamyon, o esnada yoldan geçen otomobili altına aldı.
Sakarya
'nın Kaynarca
ilçesinde freni boşalan kamyon, o esnada yoldan geçen otomobili altına aldı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kaynarca ilçesi Merkez
Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaynarca Devlet Hastanesi
istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan özel bir şirkete ait 54 ZZ 2006 plakalı kamyon, freni patlaması sonucu Kaynarca'dan Kandıra
istikametine seyir halinde olan 54 DK 574 plakalı K.Ö. isimli vatandaşın kullandığı otomobili kavşakta altına aldı. Meydana gelen trafik kazası sonrasında otomobilde ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Kaynarca Devlet Hastanesine, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Yeni Kent Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:12 Kaynak: İHA
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