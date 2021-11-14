Freni boşalan kamyon, park halindeki 5 araca çarptı - Son Dakika

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde freni boşalan kamyon, park halindeki 5 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Keçiören ilçesi Bademlik Mahallesi Bölük Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BJ 5025 plakalı kamyon, iddiaya göre freni boşalınca kontrolden çıktı. Sürücüsünün araçtan atladığı kamyon, hızlanarak park halindeki 4 otomobil ile 1 minibüse çarptı. Kazadacan kaybı ve yaralanma olmadı. Mahalleli büyük panik yaşarken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Savaş alanına dönen mahallede hasar tespit çalışması başlatıldı.