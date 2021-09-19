Üye Girişi
FRENİ BOŞALAN KAMYON PARKA GİRDİ, OLASI FACİAYI YARALANAN SÜRÜCÜ ENGELLEDİ - Son Dakika

FRENİ BOŞALAN KAMYON PARKA GİRDİ, OLASI FACİAYI YARALANAN SÜRÜCÜ ENGELLEDİ

19.09.2021 16:39

ÇORUM'da freni boşalınca kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyon, çok sayıda kişinin bulunduğu parkta istinat duvarını yıkıp ağaçları devirerek durdu.

ÇORUM'da freni boşalınca kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyon, çok sayıda kişinin bulunduğu parkta istinat duvarını yıkıp ağaçları devirerek durdu. Kazada korna çalıp, çevredekileri uyarmasıyla olası faciayı önleyen sürücü Diyar Günen, ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Diyar Günen'in kullandığı 21 BL 534 plakalı hafriyat yüklü kamyon, freni boşalınca kontrolden çıktı. Yokuş aşağı inen kamyonda korna çalarak sürücüler ile çevredekileri uyaran Günen, yaklaşık 800 metre sonra aracıyla eski devlet hastanesi kavşağındaki kaldırım ile Yunus Emre Parkı'nın istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılan istinat duvarını da aşan kamyon, parka girdi. Parktaki 3 çam ağacını da yıkan kamyon güçlükle durdu. Kazanın ardından ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekibinin yanı sıra itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan Günen, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Günen'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

'KAMYONU TERK ETMEDİ, BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEDİ'

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kamyon sürücünün, kornaya basarak parktaki vatandaşları uyardığı, kontrolden çıkan kamyonu terk etmeyerek büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

Kazayı gören Yasemin Kantarcı "Neye uğradığımı şaşırdım. Sürücü kornaya basa basa geliyordu. Acı bir korna sesiydi. Önce kavşakta bulunan kaldırıma ardından duvara çarptıktan sonra parkın içerisine girdi. Ağaçlar yıkıldı, ortalık toz duman oldu. Gerçekten çok sayıda insanın hayatını kurtardı. Korna çalarak insanları uyardı. Kamyondan atlamadı. 'Araç nereye giderse gitsin' demedi. Allah şifalar versin. Parkta insanlar vardı ancak herkes kaçışmıştı. İnsanlar nereye uğradığını şaşırdı" diye konuştu.

FRENİ BOŞALAN KAMYON PARKA GİRDİ, OLASI FACİAYI YARALANAN SÜRÜCÜ ENGELLEDİ
FRENİ BOŞALAN KAMYON PARKA GİRDİ, OLASI FACİAYI YARALANAN SÜRÜCÜ ENGELLEDİ
FRENİ BOŞALAN KAMYON PARKA GİRDİ, OLASI FACİAYI YARALANAN SÜRÜCÜ ENGELLEDİ
FRENİ BOŞALAN KAMYON PARKA GİRDİ, OLASI FACİAYI YARALANAN SÜRÜCÜ ENGELLEDİ
FRENİ BOŞALAN KAMYON PARKA GİRDİ, OLASI FACİAYI YARALANAN SÜRÜCÜ ENGELLEDİ
FRENİ BOŞALAN KAMYON PARKA GİRDİ, OLASI FACİAYI YARALANAN SÜRÜCÜ ENGELLEDİ
FRENİ BOŞALAN KAMYON PARKA GİRDİ, OLASI FACİAYI YARALANAN SÜRÜCÜ ENGELLEDİ
FRENİ BOŞALAN KAMYON PARKA GİRDİ, OLASI FACİAYI YARALANAN SÜRÜCÜ ENGELLEDİ
FRENİ BOŞALAN KAMYON PARKA GİRDİ, OLASI FACİAYI YARALANAN SÜRÜCÜ ENGELLEDİ
FRENİ BOŞALAN KAMYON PARKA GİRDİ, OLASI FACİAYI YARALANAN SÜRÜCÜ ENGELLEDİ

Bahçelievler Mahallesi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FRENİ BOŞALAN KAMYON PARKA GİRDİ, OLASI FACİAYI YARALANAN SÜRÜCÜ ENGELLEDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çay satan büfeden alkol almak istedi, ortalık savaş alanına döndü! Tekme tokat ve sandalyenin kullanıldığı kavgada 6 yaralı var 17:34 Çay satan büfeden alkol almak istedi, ortalık savaş alanına döndü! Tekme tokat ve sandalyenin kullanıldığı kavgada 6 yaralı var Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak 17:20 Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak Aralında gerginlik kalmadı! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı 17:15 Aralında gerginlik kalmadı! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı
Rıdvan Dilmen, Alanya maçının ilk yarısını değerlendirdi! ''Fatih Terim'in hatasından döndü'' dedi 17:14 Rıdvan Dilmen, Alanya maçının ilk yarısını değerlendirdi! ''Fatih Terim'in hatasından döndü'' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı 15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı Aslan'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i netleşti! Terim'den tek değişiklik 15:37 Aslan'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i netleşti! Terim'den tek değişiklik
Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor 14:33 Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu 14:20 Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
17:24 Bursa'da taksi şoförü, aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı
17:20 Son Dakika: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu
17:20 Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak
17:18 Koronavirüse yakalanan hamile kadın yatağında ölü bulundu! Bebeği kurtarılamadı
17:17 Son dakika: UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde çıkan yangın korkuttu
17:16 Gustavo Assunçao, Alanya maçı öncesi oyun tarzından bahsetti! Galatasaray'a ilaç olması bekleniyor
17:15 Aralında gerginlik kalmadı! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı
17:14 Rıdvan Dilmen, Alanya maçının ilk yarısını değerlendirdi! ''Fatih Terim'in hatasından döndü'' dedi
15:51 Giresunspor, yine gol atamadı ama Süper Lig'de en sonunda puanla tanıştı
15:50 Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs sebebiyle karantina başlatıldı, yüz yüze eğitime bir süre ara verildi
Niğde'de 21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu Niğde'de 21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu         
17:35
Bursa'da taksi şoförü, aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı Bursa'da taksi şoförü, aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı         
17:25
Koronavirüse yakalanan hamile kadın yatağında ölü bulundu! Bebeği kurtarılamadı Koronavirüse yakalanan hamile kadın yatağında ölü bulundu! Bebeği kurtarılamadı         
17:19
Musa Orhan'ın yargılandığı duruşmada yakalanan sahte avukatın 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı Musa Orhan'ın yargılandığı duruşmada yakalanan sahte avukatın 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı         
17:15
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi         
15:57
Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs sebebiyle karantina başlatıldı, yüz yüze eğitime bir süre ara verildi Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs sebebiyle karantina başlatıldı, yüz yüze eğitime bir süre ara verildi         
15:50
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti         
14:31
Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi         
12:07
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı         
12:00
Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar         
09:48
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu         
09:46
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim         
23:23
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 17:39:42. #1.11#
SON DAKİKA: FRENİ BOŞALAN KAMYON PARKA GİRDİ, OLASI FACİAYI YARALANAN SÜRÜCÜ ENGELLEDİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement