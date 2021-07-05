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Freni boşalan kamyon sürücüsü, faciayı önlemek için direksiyonu kırdı - Son Dakika

Freni boşalan kamyon sürücüsü, faciayı önlemek için direksiyonu kırdı

05.07.2021 11:20

Antalya'da seyir halinde olan kamyonun freni boşaldı. Sürücü, araç konvoyunu görünce faciaya neden olmamak için direksiyonu kırarak kamyonu yan yatırdı. 4 aracın üzerinden geçen kamyondaki sürücü ve eşi ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde eşiyle birlikte Korkuteli- Antalya Karayolu'nda Cehennem Deresi mevkiinde seyir halinde olan sebze nakliyecisi Servet Günhan yönetimindeki kamyonun freni boşaldı. Günhan, trafikten dolayı yavaş ilerleyen araç konvoyunu görünce önce kornaya basmaya başladı, araçlara yaklaşınca ise direksiyonu kırarak kamyonunu yan yatırdı.

Freni boşalan kamyon sürücüsü, konvoya çarpmamak için direksiyonu kırarak faciayı önledi

4 ARACA ÇARPAN ARAÇ YAN YATTI

Sürüklenen kamyon 4 araca çarptıktan sonra yan bir şekilde yolda durdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası Günhan ve yanındaki eşi ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Freni boşalan kamyon sürücüsü, konvoya çarpmamak için direksiyonu kırarak faciayı önledi

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar araçlardan çevredekilerin yardımıyla çıkartılırken, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazanın şokunda olan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kamyon sürücüsü ve eşi ise yakınlarına ait bir araçla tedavi için hastaneye kaldırıldı.

"BİR AĞIR YARALININ OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Kamyon şoförünün arkadaşı Fikret Şahin, "Konvoydan dolayı sıkışan trafik yoğunluğuna çarpmamak için kamyonu yatırmış. Yanında eşi de vardı. Bir ağır yaralının olduğu söyleniyor ama inşallah o da kurtulur. Üzüldüler. Sonuçta can var" dedi.

Freni boşalan kamyon sürücüsü, konvoya çarpmamak için direksiyonu kırarak faciayı önledi

TRAFİKTE AKSAMA YAŞANDI

Kamyonun yolu kapatmasından dolayı trafik uzun süre kilitlenirken, polis ekipleri orta bariyerleri kaldırtarak bir süre trafiği karşı şeritten verdirdi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.

Freni boşalan kamyon sürücüsü, faciayı önlemek için direksiyonu kırdı

Korkuteli, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan kamyon sürücüsü, faciayı önlemek için direksiyonu kırdı - Son Dakika


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