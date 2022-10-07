Freni boşalan kamyon taksi durağını biçerek şarampole uçtu... O anlar kamerada - Son Dakika
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Freni boşalan kamyon taksi durağını biçerek şarampole uçtu... O anlar kamerada

07.10.2022 14:36

Freni boşalan kamyon taksi durağını biçerek şarampole uçtu.

Freni boşalan kamyon taksi durağını biçerek şarampole uçtu... O anlar kamerada

Cuma vakti olması faciayı önledi

DÜZCE - Düzce'de freni boşalan kamyon taksi durağına çarparak, şarampole uçtu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Cuma namazı sebebiyle durakta kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kaza, Bahçeşehir bölgesi Çamlıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet K., 34 ET 4121 plakalı çakıl taşı yüklü kamyonu park etti. Park halinde freni boşalan kamyon, hareket etmeye başladı. Önce refüje, ardından taksi durağına çarpan kamyon, şarampole uçarak Gençlik ve Toplum Sağlığı merkezlerinin bulunduğu binaya çarparak takla attı. Binada bulunan vatandaşlar ne olduğunu anlayamayarak dışarı çıkarken, cuma namazı sebebi ile taksi durağının boş olması faciayı önledi.

Kaza ise bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

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Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan kamyon taksi durağını biçerek şarampole uçtu... O anlar kamerada - Son Dakika

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