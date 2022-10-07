Kaza, Bahçeşehir bölgesi Çamlıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet K., 34 ET 4121 plakalı çakıl taşı yüklü kamyonu park etti. Park halinde freni boşalan kamyon, hareket etmeye başladı. Önce refüje, ardından taksi durağına çarpan kamyon, şarampole uçarak Gençlik ve Toplum Sağlığı merkezlerinin bulunduğu binaya çarparak takla attı. Binada bulunan vatandaşlar ne olduğunu anlayamayarak dışarı çıkarken, cuma namazı sebebi ile taksi durağının boş olması faciayı önledi.

Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Freni boşalan kamyon taksi durağını biçerek şarampole uçtu... O anlar kamerada - Son Dakika

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