FRENİ BOŞALAN KAMYON TAKSİ DURAĞINI YIKTI - Son Dakika
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FRENİ BOŞALAN KAMYON TAKSİ DURAĞINI YIKTI

07.10.2022 14:30
FRENİ BOŞALAN KAMYON TAKSİ DURAĞINI YIKTI

DÜZCE'de sürücüsünün bıraktığı kamyonun freni boşalınca taksi durağına çarptı.

DÜZCE'de sürücüsünün bıraktığı kamyonun freni boşalınca taksi durağına çarptı. Kamyonun taksi durağını yıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 12.45 sıralarında Kalıcı Konutlar 3. Bölgede meydana geldi. Mehmet Kayaoğlu, 34 VE 3475 plakalı kamyonunu Kalıcı Konutlar Camii'nin yanına park ederek cuma namazına gitti. Bu sırada freni boşalan kamyon rampa aşağı ilerleyerek taksi durağına çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı. Kamyonun taksi durağını yıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FRENİ BOŞALAN KAMYON TAKSİ DURAĞINI YIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: FRENİ BOŞALAN KAMYON TAKSİ DURAĞINI YIKTI - Son Dakika
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