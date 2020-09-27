Freni boşalan kamyon yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika

Freni boşalan kamyon yan yattı: 1 yaralı
Van'da freni boşalan kamyonun yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.
Van'da freni boşalan kamyonun yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, bugün öğle saatlerinde Van- Gürpınar kara yolu üzerindeki Kurubaş Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Yavuz yönetimindeki 01 AEB 664 plakalı Ford Cargo marka kamyon, freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Bulunduğu yerde sıkışan sürücü Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, kamyon ise yoldan kaldırıldı. - VAN
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