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Freni boşalan kamyon yan yattı - Son Dakika

Freni boşalan kamyon yan yattı

11.02.2022 12:26
Freni boşalan kamyon yan yattı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde freni boşalan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde freni boşalan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza gece saatlerinde Güldere Mahallesi Yumurtaş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emin E. İdaresindeki 14 BV 055 plakalı kamyonetin rampa yukarı çıktığı sırada benzini bitti. Bu sırada freni boşalarak geri doğru su kanalına giden kamyon devrildi. Kazada aracın sürücüsü ve yanında bulunan iki kişi yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol kamyonetin olay yerine gelen vinç yardımı ile kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı. - ZONGULDAK

Freni boşalan kamyon yan yattı
Freni boşalan kamyon yan yattı
Freni boşalan kamyon yan yattı
Freni boşalan kamyon yan yattı
Freni boşalan kamyon yan yattı
Freni boşalan kamyon yan yattı

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Zonguldak, Ereğli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan kamyon yan yattı - Son Dakika


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