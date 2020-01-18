Freni boşalan kamyonet, 4 otomobilde maddi hasara yol açtı - Son Dakika

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Freni boşalan kamyonet, 4 otomobilde maddi hasara yol açtı
6 saat önce
Kütahya'nın Emet ilçesinde freni boşalan kamyonet, 4 otomobilde maddi hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:46 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Emet ilçesinde freni boşalan kamyonet, 4 otomobilde maddi hasara yol açtı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.
Edinlen bilgiye göre, Emet eski emniyet binası yokuşunda park halindeki bir komyonetin freni boşaldı. Kamyonet iki otomobile vurarak durabildi. Kamyonetin vurduğu iki otomobilin diğer araçlara vurmasıyla 4 otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA
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