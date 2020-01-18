Freni boşalan kamyonet, 4 otomobilde maddi hasara yol açtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan kamyonet, 4 otomobilde maddi hasara yol açtı - Son Dakika

Freni boşalan kamyonet, 4 otomobilde maddi hasara yol açtı

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde freni boşalan kamyonet, 4 otomobilde maddi hasara yol açtı.

Freni boşalan kamyonet, 4 otomobilde maddi hasara yol açtı, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde freni boşalan kamyonet, 4 otomobilde maddi hasara yol açtı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.


Edinlen bilgiye göre, Emet eski emniyet binası yokuşunda park halindeki bir komyonetin freni boşaldı. Kamyonet iki otomobile vurarak durabildi. Kamyonetin vurduğu iki otomobilin diğer araçlara vurmasıyla 4 otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kütahya, Emet, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:46 Kaynak: İHA
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