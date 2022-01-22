FRENİ PATLAYAN KAMYONET BİNAYA DALDI: 3 YARALI - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde freni patlayan kamyonet üç katlı apartmana çarptı. Olayda kamyonetin içinde bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Olay saat 11.00'de Mithatpaşa Mahallesi 140 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Cahit O. (43) idaresindeki 35 AN 8421 plakalı kamyonetin freni yokuş indiği sırada patladı. Freni patlayan kamyonet, yokuşun sonundaki apartmana çarparak durabildi. Sesi duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, AKS 110 ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücünün yanı sıra yolcu konumunda bulunan Ali O. (18) ve Berzan O. (19) AKS 110 ekiplerince çıkarıldı. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede hafif yaralandıkları belirlenen 3 kişi, tedbir amaçlı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet ve apartmanda maddi hasar meydana gelmesine neden olan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.