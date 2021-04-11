Freni boşalan kamyonet çatı ile yol arasında asılı kaldı - Son Dakika

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada freni boşalan kamyonet, yol kenarındaki evin çatısına çarptı. Kamyonet, çatı ile yol arasında asılı kaldı.

Kaza ilçeye bağlı Konuklu Mahallesi'ne meydana geldi. Hasan M. idaresindeki kamyonet, geri manevra yaptığı sırada freni boşalınca, yamaç arazide yol kenarında bulunan evin sacla kaplı çatısına çarptı. Çatı ile yol arasındaki boşlukta kalan kamyonet, çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada, İbrahim Muş'a ait evin çatısında hasar oluştu.