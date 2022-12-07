Gaziantep'te feci kaza: Freni boşalan ve yokuş aşağı savrulan kamyonetin çarpmasıyla 1 çocuk hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesinde Ahmet Günsever (22) idaresindeki kömür yüklü kamyonet, freni boşaldıktan sonra yokuş aşağı 500 metre savruldu. Kontrolsüz bir şekilde savrulan kamyonet, okula gitmek için evden çıktıkları öğrenilen iki çocuk ile bir kadını ezdikten sonra park halindeki bir araç ve elektrik direğine çarparak durabildi.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK CAN VERDİ

Meydana gelen feci kaza sonucu okula gitmek için evden çıktıkları öğrenilen 10 yaşındaki yabancı uyruklu Abdülkerim Hac Hamod olay yerinde hayatını kaybederken, 12 yaşındaki yabancı uyruklu Y.H.H. ile Ahad Hilal (38) ve kamyonet sürücüsü Ahmet Günsever yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Y.H.H.'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

ACILI BABA FENALAŞTI

Olay yerinde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Abdülkerim Hac Hamod'un cansız bedeni ise olay inceleme çalışmaları sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze kaldırılırken güçlükle ayakta duran ve göz yaşı döken acılı babayı ise olay yerindeki bir komiser sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Hayatını kaybeden çocuğun diğer yakınları ise birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.