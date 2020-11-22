Freni boşalan kamyonet iki otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Freni boşalan kamyonet iki otomobile çarptı: 1 yaralı

22.11.2020 23:42
Freni boşalan kamyonet iki otomobile çarptı: 1 yaralı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde freni boşalan kamyonetin iki ayrı kavşakta, ışıklarda bekleyen 2 otomobile çarptığı kazada bir kişi ağır yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde freni boşalan kamyonetin iki ayrı kavşakta, ışıklarda bekleyen 2 otomobile çarptığı kazada bir kişi ağır yaralandı.

Dinar ilçe merkezindeki hastane kavşağı park kahvesi mevkisinde Hasan Elbasan (21) yönetimindeki pekmez bidonları yüklü 20 NF 349 plakalı kamyonet, freni boşalınca önce kavşaktaki ışıklarda bekleyen Emrah Ayyıldız'ın (38) kullandığı 20 AEH 066 plakalı otomobile, ardından da 500 metre ilerdeki diğer kavşaktaki ışıklarda bekleyen Ruhi Erol'un kullandığı 35 HEP 97 plakalı otomobile çarptı. Bir süre daha ilerleyen kamyonet, Başmakçı kavşağı yakınlarında kendiliğinden durdu. Kazada otomobilde bulunan Ruhi Erol yaralandı.

HASTANEDE KALBİ DURDUİhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ruhi Erol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi duran Erol doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu Erol, Isparta'daki bir hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri başka kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasıyla trafik normale döndü.


- Afyonkarahisar
Freni boşalan kamyonet iki otomobile çarptı: 1 yaralı
Freni boşalan kamyonet iki otomobile çarptı: 1 yaralı
Freni boşalan kamyonet iki otomobile çarptı: 1 yaralı
Freni boşalan kamyonet iki otomobile çarptı: 1 yaralı
Freni boşalan kamyonet iki otomobile çarptı: 1 yaralı
Freni boşalan kamyonet iki otomobile çarptı: 1 yaralı
Freni boşalan kamyonet iki otomobile çarptı: 1 yaralı
Freni boşalan kamyonet iki otomobile çarptı: 1 yaralı

Kamyonet, Hastane, Afyon, Dinar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Freni boşalan kamyonet iki otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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