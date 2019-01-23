Son Dakika Haberleri: Freni Boşalan Kamyonet İşyerinin Kepengine Çarptı 1 Yaralı

Freni Boşalan Kamyonet İşyerinin Kepengine Çarptı 1 Yaralı

26 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde freni boşalan kamyonet, kapalı olan giyim mağazasının kepengine çarparak durabildi.

Freni Boşalan Kamyonet İşyerinin Kepengine Çarptı 1 Yaralı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde freni boşalan kamyonet, kapalı olan giyim mağazasının kepengine çarparak durabildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, bugün 13.30 sıralarında, Gümbet Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Uslu'nun kullandığı 48 ET 020 plakalı kamyonetin freni boşaldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Uslu, kamyonetiyle, Barlar Sokağı'nda bulunan ve o sırada kapalı olan giyim mağazasının kepengine çarptı. Aracın işyerine girmesine, kapalı kepenkler engel olurken; kazada sürücü Uslu yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, araçta sıkışan Uslu'yu kurtardı. Yaralı, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uslu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:01 Kaynak: DHA

Muğla, İtfaiye, Bodrum, 3. Sayfa
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