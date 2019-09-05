Son Dakika Haberleri: Freni boşalan kamyonet park halindeki 4 araca çarptı
Son Dakika Güncel Haber

Freni boşalan kamyonet park halindeki 4 araca çarptı

45 dakika önce

BURSA'da, park halindeki kamyonet, freninin boşalması sonucu çarptığı 4 aracı önünde sürükledi.

Freni boşalan kamyonet park halindeki 4 araca çarptı, System.String[]
BURSA'da, park halindeki kamyonet, freninin boşalması sonucu çarptığı 4 aracı önünde sürükledi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki otoparka kamyonetini park eden Hüseyin L., Cerrah Parkı'na gitti. İddiaya göre, kamyonet bir saat sonra freni boşalınca hareket etmeye başladı. Hızlanan kamyonet 30 metre ilerde park halindeki cipe çarpıp sürükleyerek, 20 metre mesafedeki park halinde olan 3 araca çarptı. Önünde 4 aracı sürükleyen kamyonet, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi. Kaza sonucunda kamyonetin sürüklediği 4 araçta da hasar meydana geldi. Kazanın ardından araç sürücülerinden biri şok geçirdi.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de öfkeli minibüsçünün kamyonete saldırısı kamerada
Kılıçdaroğlu'ndan Tank Palet Fabrikası açıklaması: 50 milyon doları buldum İşsizlik Fonu patronlara 8,8 milyar; işsizsizlere ise 5,8 milyar TL ödedi ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 21:01:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Freni boşalan kamyonet park halindeki 4 araca çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]