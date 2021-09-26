Freni boşalan kamyonet park halindeki araca çarptı - Son Dakika

Freni boşalan kamyonet park halindeki araca çarptı

Manevra yapan otobüs sürücü, faciadan kıl payı kurtuldu

İSTANBUL - Sultangazi'de park halindeki kamyonetin freni boşalınca, kayarak, bir araca çarptı. O esnada manevra alamaya çalışan otobüs sürücüsü faciadan kıl payı kurtuldu. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 9.30 sıralarında Sultangazi 75. yıl mahallesi Fevzi Çakmak caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir gıda firmasına ait nakil aracı sürücüsü sipariş almak için kamyoneti park edip müşteriye gitti. Freni boşalan araç bir süre sonra bulunduğu yokuştan kaymaya başladı. Kayan kamyonet cadde üzerinde park halinde bulunan bir başka araca çarparak durdu. O esnada yolda manevra yapmaya hazırlanan otobüs sürücüsü kamyoneti son anda fark edip durdu. Yaşanan o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan AVM çalışanı Muhammet Akgün, "Sabah 9.30 civarıydı dükkanı açtık kasada idim dışarıdan ses geldiğini duydum ve camdan dışarı baktım. Bir aracın bizim şahsi aracımıza çarptığını gördüm. Gidip baktığımda ise, aracın içi boştu. Sürücüsü içinde değildi. Fakat cama numarasını bırakmıştı, aradım ve geldi. Araçlara baktı ve resimlerini çektik daha sonra aracını bulunduğu yerden kaldırdı. Konuştuk fireni boşalmıştır dedi. Bizim hasarımızı karşılayacağını söyledi. Aramızda anlaştık çok şükür kimseye bir şey olmadı. Kazayı maddi hasarlı olarak atlattık" dedi.