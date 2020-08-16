Freni boşalan kamyonet park halindeki otomobile çarptı - Son Dakika

Freni boşalan kamyonet park halindeki otomobile çarptı

HATAY - Hatay'da, freni boşalan bir kamyonet park halinde duran bir otomobile ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kaza, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir anda freni boşalan 31 HP 762 plakalı kamyonetin sürücüsü aracını durduramadı. Kamyonet, önce park halindeki otomobile ardından da yol kenarında bulunan ve üzerinde trafik levhaları yer alan aydınlatma direğine çarptı. Park halindeki otomobil ise çarpmanın şiddetiyle önünde duran bir başka araca çarptı.

Kazada ölen yada yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.