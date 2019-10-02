Freni boşalan kamyonetin çarptığı araç yaklaşık 50 metreden uçtu

İstanbul Kağıthane'de frenleri boşalan bir kamyonetin çarptığı park halindeki kamyonet yaklaşık 50 metreden aşağı uçtu. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.



Kaza, saat 19.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi Birol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeyken freni boşalan 34 UY 3447 plakalı kamyonet yokuş aşağı giderek park halindeki başka bir kamyonete çarptı. 34 UY 3447 plakalı kamyonetin çarptığı araç da yaklaşık 50 metreden aşağıya uçtu. Kazada 50 metre aşağı uçan kamyonette bulunan Yunus Kazdal yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık itfaiyelerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıyı araç içinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayı gören Çağlar Çalık isimli vatandaş, "Bu araba orada park halinde duruyor. Park halinde duruyor ama içinde şoförü yok. Arabanın da kendi kendine frenleri boşalıyor. Bu oradan geliyor bizim burada park halinde olan arabaya vuruyor. Vurunca bizim araba aşağıya doğru uçuyor. Arabanın içinde de bizim eski tanıdıklardan da bir arkadaş var. Akrabası çalışıyor burada şoför olarak. O da çay almaya gidiyor. O sırada misafir olarak gelen arkadaşta arabanın içinde uçuyor aşağıya. Ondan sonra bizim araba uçuyor. Bu da burada bir tane kamyon vardı. Kamyona vuruyor öyle duruyor. Yaralının her hangi bir hayati tehlikesi yok. Gayet ayaklı bir şekilde kalktı" dedi.



Kazanın ardından kaza yapan araçların bulundukları yerden çıkarılmaları için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL