Freni boşalan kamyonetin çarptığı başka bir kamyonet yaklaşık 50 metre aşağı uçtu

Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - İstanbul Kağıthane'de frenleri boşalan bir kamyonetin çarptığı park halindeki diğer bir kamyonet frenleri boşalarak yaklaşık 50 metre aşağı uçtu. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kağıthane İlçesi Çağlayan Mahallesi Birol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde sürücüsü olmayan 34 UY 3447 plakalı kamyonet frenlerinin boşalması sebebiyle yokuş aşağı gitmeye başladı. Hareket halinde olan kamyonet park halindeki başka bir kamyonete çarptı. Park halindeki kamyonet çarpmanın sonucunda frenleri boşalarak yaklaşık 50 metre aşağıya uçtu. Kamyonetin içerisinde bulunan Yunus Kazdal ise yaralanarak yardım istedi. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık itfaiyelerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıyı araç içinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı gören Çağlar Çalık isimli bir vatandaş ise şu şekilde konuştu: "Bu araba orada park halinde duruyor. Park halinde duruyor ama içinde şoförü yok. Arabanında kendi kendine frenleri boşalıyor. Bu oradan geliyor bizim burada park halinde olan arabaya vuruyor. Vurunca bizim araba aşağıya doğru uçuyor. Arabanın içinde de bizim eski tanıdıklardan da bir arkadaş var. Akrabası çalışıyor burada şoför olarak. O da çay almaya gidiyor. O sırada misafir olarak gelen arkadaşta arabanın içinde uçuyor aşağıya. Ondan sonra bizim araba uçuyor. Bu da burada bir tane kamyon vardı. Kamyona vuruyor öyle duruyor. Yaralının her hangi bir hayati tehlikesi yok. Gayet ayaklı bir şekilde kalktı"

Kazanın ardından kaza yapan araçların bulundukları yerden çıkarılmaları için çalışma başlatıldı.