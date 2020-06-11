Freni boşalan kamyonetin park halindeki otomobillere çarptı: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika

Freni boşalan kamyonetin park halindeki otomobillere çarptı: 1 ölü 3 yaralı
Yenimahalle İvedik caddesinde freni boşalan kamyonetin seyir halindeki jipe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaydetti, 3 kişi yaralandı.
Yenimahalle İvedik caddesinde freni boşalan kamyonetin seyir halindeki jipe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaydetti, 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:21 Kaynak: AA
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