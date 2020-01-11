Freni boşalan kamyonetten atlayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Freni boşalan kamyonetten atlayan 2 kişi yaralandı

ANKARA'da freni boşalarak kontrolden çıkan kamyonet, duvara çarparak durdu. Duvara çarpmadan önce kamyonetten atlayan sürücü ve yanındaki hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Sürüsünün ismi öğrenilemeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na ait üzerinde vinç bulunan kamyonetin freni, Güvercinlik mevkiinde seyir halindeyken boşaldı. Kamyonet, çimento fabrikasının bariyerlerini kırarak, otopark alanına yöneldi. Sürücü ve yanında bulunan Ç.Y, kontrolden çıkan kamyonetten atlayarak hafif yaralandı. Kamyonet ise fabrikanın duvarına çarparak durdu. Hastaneye kaldırılan şoför ve belediye çalışanının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kamyonetin fabrika bariyerlerini kırarak girmesi

-Güvenliklerin Kamyonetin arkasından koşması

Haber: Muhammet BAYRAM/ANKARA,