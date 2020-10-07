Freni boşalan kamyonu böyle durdurmaya çalıştılar - Son Dakika

Freni boşalan kamyonu böyle durdurmaya çalıştılar
07.10.2020 09:40
- Freni boşalan kamyonu böyle durdurmaya çalıştılar Sivas'ta bir vatandaşın freni boşalan kamyonu elleriyle durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı Sivas'ta bir vatandaşın freni boşalan kamyonu elleriyle durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- Freni boşalan kamyonu böyle durdurmaya çalıştılar
Sivas'ta bir vatandaşın freni boşalan kamyonu elleriyle durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
SİVAS - Sivas'ta bir vatandaşın freni boşalan kamyonu elleriyle durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre kaza, geçtiğimiz gün Sivas'ta kent merkezinde meydana geldi. İki kişinin, park halindeki kamyondan yük indirdiği esnada freni boşalan araç hareket etti. Hareket eden kamyon, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hareket eden kamyondan yük indiren iki vatandaşın panik anları ve kayan kamyonu elleri ile tutmaya çalışması dikkat çekti. Kamyona elle müdahale sonuç vermezken hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.
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