Son Dakika Haberleri: Freni Boşalan Kamyonu Tarlaya Sürdü, Faciayı Önledi

Freni Boşalan Kamyonu Tarlaya Sürdü, Faciayı Önledi

1 saat önce

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde freni boşalan kamyonun sürücüsü Ali Sallur, kamyonu boş tarlaya sürerek faciyı önledi.

Freni Boşalan Kamyonu Tarlaya Sürdü, Faciayı Önledi, System.String[]
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde freni boşalan kamyonun sürücüsü Ali Sallur, kamyonu boş tarlaya sürerek faciyı önledi. Sallur, ilçe girişinde bulunan bir binaya 300 metre kala tarlaya sürdüğü kamyonla binaya çarpmaktan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Kayseri-Erciyes yolunun Develi girişinde meydana geldi. Ali Sallur (36) yönetimindeki 68 AY 311 plakalı yem yüklü kamyonun freni, Erciyes'ten aşağıya indiği sırada boşaldı. Sürücü Ali Sallur, hızı artan kamyonu, ilçe girişinde ikiye ayrılan yolun ortasındaki binaya yaklaşık 300 metre kala tarlaya sürdü. Tarlada sürüklenen kamyon devrildi. Kasasındaki yem çuvalları çevreye dağılan kamyonun sürücüsü Ali Sallur yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin araçtan çıkardığı yaralı sürücü, ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görgü tanıkları, sürücünün, freni boşalarak hızlanan kamyonu tarlaya sürdüğünü, aksi halde ileride ikiye ayrılan yolun ortasında bulunan binaya çarpabileceğini söyledi. 2012 yılında aynı yerde yine freni boşalan başka bir kamyonun söz konusu binaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:43 Kaynak: DHA

Erciyes, Develi, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım Kazada Yaralanan Atların Görüntüsü Yürek Burktu

Ailesinden Kaçan Genç Kız, Ağabeyi Tarafından Önce 3. Kattan Atıldı Sonra Boğularak Öldürüldü Şule Çet Davasında Bardak Detayı! Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 15:51:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Freni Boşalan Kamyonu Tarlaya Sürdü, Faciayı Önledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]