Freni boşalan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika

Freni boşalan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular

16.10.2020 21:22

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde freni boşalan kamyon, önce yol kenarındaki kömürlüğe sonra park halindeki otomobile çarptı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde freni boşalan kamyon, önce yol kenarındaki kömürlüğe sonra park halindeki otomobile çarptı. Kaldırımdaki vatandaşların ezilmekten son anda kurtulduğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bayır aşağı inen Semih K. idaresindeki 07 AKE 27 plakalı kamyonun freni boşaldı. Kontrolsüzce bayır aşağı ilerleyen kamyon, yol kenarında bulunan bir kömürlüğü yıkarak park halindeki bir otomobile çarptı. Kamyon otomobile çarparak durabilirken, olay sırasında kaldırımda yürüyen vatandaşlar ise aracın firenin boşaldığını fark ederek son anda canlarını kurtardı. Kazada kamyon sürücüsü Semih K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

"Ben korna çalmasından anladım, çok hızlı geliyordu"

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Semih K. hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından kamyon vinç yardımı ile kaldırıldı. Kaza sırasında kaldırımda yürüdüklerini söyleyen bir vatandaş son anda kurtulduklarını ifade ederek, "Ben korna çalmasından anladım, çok hızlı geliyordu. Çocuklarımla birlikte pazardan geliyorduk. Hemen Pazar arabasını kenara attık. Buradaki eve girecek zannettik. Bir ses geldi, baktık kömürlüğe ve arabaya çarpmış. Onlara çarpmasaydı, otobana uçacaktı" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Freni boşalan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular
Freni boşalan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular
Freni boşalan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular
Freni boşalan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular

Kocaeli, Körfez, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika

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