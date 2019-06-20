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Freni boşalan kamyonun çarptığı elektrik direği yıkıldı

14 dakika önce

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde freni boşalan hafriyat kamyonunun çarptığı elektrik direği yıkıldı.

Freni boşalan kamyonun çarptığı elektrik direği yıkıldı, System.String[]
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde freni boşalan hafriyat kamyonunun çarptığı elektrik direği yıkıldı. Şoförün hafif yaralandığı kazada yıkılan direk nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Uncubozköy Mahallesi 5518 Sokak üzerinde meydana geldi. Hafif eğimli yola sahip olan 5518 Sokak'tan giden Nuri Elgün'ün (46) kullandığı 45 KT 989 plakalı hafriyat yüklü kamyonun freni boşaldı. Kamyon, kaldırıma çıkarak, elektrik direğine çarptı. Direk yıkıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, çevrede önlem alarak vatandaşları olay yerine yaklaştırmadı. Elektrik dağıtım şirketi da akımı kesti. Hafif yaralanan şoför Nuri Elgün'e, olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Devrilen direk nedeniyle Uncubozköy Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Mahalle sakinlerini Ahmet Yeşil (56), "Evdeydik. Kahvaltıya oturmak üzereydik. Birden bir ses duyuldu. Bomba attılar zannettik. Direk yıkılmış. Elektriklerimiz kesildi" dedi.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:18 Kaynak: DHA
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