Freni Boşalan Kamyonun Çarptığı Kadın Öldü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, freni boşalan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, freni boşalan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Kuşu beldesinde park halindeyken freni boşalarak hareket eden kamyon, yıkılan bir evin önünde odun toplayan Naciye Canyurt'a çarptı. Kamyon daha sonra park halindeki bir traktöre çarparak durabildi.



Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

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