Son Dakika Haberleri: Freni Boşalan Kamyonun Çarptığı Kadın Öldü

Freni Boşalan Kamyonun Çarptığı Kadın Öldü

31 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, freni boşalan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Freni Boşalan Kamyonun Çarptığı Kadın Öldü, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde, freni boşalan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kuşu beldesinde park halindeyken freni boşalarak hareket eden kamyon, yıkılan bir evin önünde odun toplayan Naciye Canyurt'a çarptı. Kamyon daha sonra park halindeki bir traktöre çarparak durabildi.

Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:06 Kaynak: AA

Kütahya, Simav, Güncel
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