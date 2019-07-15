Freni boşalan kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı
8 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ta, freni boşalan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:05 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta, freni boşalan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaza, akşam saatlerinde, Şekerdere Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 ABR 482 plakalı ev eşyası taşımacılığında kullanılan asansörlü kamyonetin freni boşaldı. Hızla rampa aşağı inmeye başlayan kamyonet kontrolden çıkarak yola devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kamyon daha sonra devrildiği yerden vinçle kaldırılarak otoparka çekildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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