Son dakika haberleri | Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitmesi kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri | Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitmesi kamerada

08.10.2020 16:58
Son dakika haberleri | Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitmesi kamerada, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitmesi kameradaANKARA'da yokuş çıkarken freni boşalarak, gelen araçların üzerine doğru 2 kilometre geriye giden kamyon, sürücünün müdahalesiyle refüje çarpıp, karşı şeride geçerek durdu.

Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitmesi kamerada

ANKARA'da yokuş çıkarken freni boşalarak, gelen araçların üzerine doğru 2 kilometre geriye giden kamyon, sürücünün müdahalesiyle refüje çarpıp, karşı şeride geçerek durdu. Kamyon, şans eseri hiçbir araca çarpmazken, kaza anı cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, öğle saatlerinde Pursaklar ilçesindeki Özal Bulvarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Akyurt ilçesinden Ankara yönüne giden Kasım Aymergen yönetimindeki 06 DS 3150 plakalı kamyonun hava tüpüne çarptı. Bunun üzerine freni boşalan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak geriye doğru gitmeye başladı. Sürücü Aymergen de diğer araçlara çarpmamak için manevralar yapmaya başladı. Yoğun trafik içinde yaklaşık 2 kilometre geri giden kamyon, sürücü Aymergen'in müdahalesiyle refüje çarparak karşı geçtikten sonra durdu. Hiçbir araca çarpmayan kamyonun sürücüsü Aymergen, kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı karşı şeritten gelen bir otomobilden cep telefonuyla görüntülendi.Kamyon sürücüsünün yeğeni TIR şoförü Yusuf Zavagar, "Amcam yükünü bıraktıktan sonra evine dönerken yol üzerinde 2 aracın kaza yaptığını görünce yavaşlıyor. Yol üzerinden gelen başka araç ise kamyonun sol tarafındaki tüplere çarpıp, hava hortumlarını patlatıyor. Bu sebeple kamyonun freni, el freni ve imdat sistemi dahil her şeyi devre dışı kalıyor. Ondan sonra rampa olduğu için araba geri geri iniyor. Allah'a şükür kimseye zarar vermeden duruyor" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Gökhan CEYLAN- Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Son dakika haberleri | Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitmesi kamerada
Son dakika haberleri | Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitmesi kamerada
Son dakika haberleri | Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitmesi kamerada
Son dakika haberleri | Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitmesi kamerada
Son dakika haberleri | Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitmesi kamerada
Son dakika haberleri | Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitmesi kamerada
Son dakika haberleri | Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitmesi kamerada
Son dakika haberleri | Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitmesi kamerada

Pursaklar, Otomobil, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitmesi kamerada - Son Dakika

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