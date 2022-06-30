Minibüsün freni boşaldı, bir çocuk altında kalmaktan son anda kurtuldu... O anlar kamerada - Son Dakika
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Minibüsün freni boşaldı, bir çocuk altında kalmaktan son anda kurtuldu... O anlar kamerada

30.06.2022 09:27

Minibüsün freni boşaldı, bir çocuk altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Minibüsün freni boşaldı, bir çocuk altında kalmaktan son anda kurtuldu... O anlar kamerada

Küçükçekmece'de fireni boşalan midibüsün duvara çarptığı anlar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de park halinde fireni boşalarak geri geri gitmeye başlayan midibüs önce araca ardından bir evin duvarına çarptı. Çarpma sırasında oyun oynayan çocuk ise kazadan son anda kurtulurken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Salı günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi İncirkuşu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir midibüs, fireni boşalınca geri geri kaydı. Kayan araç önce yine park halinde olan başka bir araca ardından bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarın bir kısmı devrilirken duvarın dibinde oyun oynayan çocuk ise son anda kurtuldu. Herhangi bir yaralanma olayının olmadığı kazada araçlarda ve evin duvarında maddi hasar meydana geldi.

"Burası çocuk doluydu, Allah'tan kimseye bir şey olmadı"

Kazada aracı ve iş yeri hasar gören Aziz Orhan, "Şu tarlada freni boşaldı, geri geri geldi köşe başında bizim aracımıza çarptı. Oradan kaydı, buraya girdi. Ondan sonra biz geldik, kapıyı falan kırmışlar. Allah'tan kimseye bir şey olmadı, burası çocuk doluydu. Bir tane çocuk var çocuk ayağını atıyor, otobüs düşüyor" diye konuştu.

Freni boşalan midibüsün kaydığı anlar kamerada

Küçükçekmece'de freni boşalan midibüsün geri geri giderek duvara çarptığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, freni boşalınca kontrolden çıkarak geri geri kaçan midibüsün köşedeki park halindeki araca çarparak kaymaya devam ettiği, sonrasında ise duvara çarptığı ve çocuğun ise son anda kurtulduğu görülüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüsün freni boşaldı, bir çocuk altında kalmaktan son anda kurtuldu... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Minibüsün freni boşaldı, bir çocuk altında kalmaktan son anda kurtuldu... O anlar kamerada - Son Dakika
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