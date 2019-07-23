Son Dakika Haberleri: Freni boşalan midibüs iki otomobile çarparak durabildi
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Freni boşalan midibüs iki otomobile çarparak durabildi

1 saat önce

Karabük'te freni boşalan ve park halindeki iki otomobile çarparak duran servis midibüsünün sürücüsü yaralandı.

Freni boşalan midibüs iki otomobile çarparak durabildi, System.String[]
Karabük'te freni boşalan ve park halindeki iki otomobile çarparak duran servis midibüsünün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.K'nin (54) kullandığı 78 S 0115 plakalı servis midibüsünün, Beşbinevler Mahallesi 62. Sokak'ta seyir halindeyken freni boşaldı.
Midibüs, park halindeki iki otomobile çarparak durabildi.
Kazada yaralanan midibüs sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince, Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ekiplerin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.
Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:22 Kaynak: AA
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