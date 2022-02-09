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Freni boşalan minibüs, rampadan E-5 kenarına uçtu - Son Dakika

Freni boşalan minibüs, rampadan E-5 kenarına uçtu

09.02.2022 11:22
Freni boşalan minibüs, rampadan E-5 kenarına uçtu

Üsküdar'da sürücüsünün ilerlemeye başladığı sırada freni boşalan hatlı minibüs, bulunduğu rampadan E-5 karayolunun kenarındaki ağaçlık alana doğru uçtu.

Üsküdar'da sürücüsünün ilerlemeye başladığı sırada freni boşalan hatlı minibüs, bulunduğu rampadan E-5 karayolunun kenarındaki ağaçlık alana doğru uçtu. Ağaca çarparak durabilen minibüsün E-5 karayoluna düşmemesi daha büyük bir kaza yaşanmasını önledi.

Kaza, Üsküdar'da Acıbadem Caddesi üzerinde bulunan minibüs duraklarında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre park halinde olan 34 M 2679 plaka plakalı hatlı minibüsüne binen sürücü, kontağı çevirip minibüsü çalıştırdığında frenlerin tutmadığını fark etti. Kaymaya başlayan minibüs, E-5 karayolu yanında bulunan ağaçlık alana uçtu. Ağaca çarparak durabilen minibüsün E-5 karayoluna düşmemesi ile daha büyük bir kazanın yaşanması önlendi. Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. E-5 karayolunda bulunan polisler ise, minibüsün karayoluna kayma ihtimaline karşı yolda trafik akışını bir süreliğine kesti. Rampada kalan minibüs, kurtarıcı aracı ile müdahale edilerek bulunduğu yerden çekildi.

Olay yerinde bulunan vatandaşlardan Nurettin Alagöz, "Burası minibüs durağı. Aracın el freni boşalıyor. Ağaca takılı kaldı. Ufak çapta maddi hasar olsa da bir can kaybı ya da yaralanma yok" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/ İHA)

Freni boşalan minibüs, rampadan E-5 kenarına uçtu
Freni boşalan minibüs, rampadan E-5 kenarına uçtu
Freni boşalan minibüs, rampadan E-5 kenarına uçtu
Freni boşalan minibüs, rampadan E-5 kenarına uçtu
Freni boşalan minibüs, rampadan E-5 kenarına uçtu

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Üsküdar, Minibüs, Kaza, E 5, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Freni boşalan minibüs, rampadan E-5 kenarına uçtu - Son Dakika


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