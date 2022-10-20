Edinilen bilgilere göre, Yusuf Güngör idaresindeki 06 OYH 96 plakalı minibüs, Seyir Tepesi yolu üzerinde rampa aşağı indiği esnada freni boşaldı. Kontrolden çıkan ve frenleri tutmayan minibüs, şarampole yuvarlanarak yol kenarında bulunan bir elektrik direğine çarparak durdu. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

Yusuf Güngör, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Freni boşalan minibüs şarampole yuvarladı - Son Dakika

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