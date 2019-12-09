Son Dakika Haberleri: Freni boşalan minibüs yoldaki yayaları teğet geçip dükkana daldı
Son Dakika Güncel Freni boşalan minibüs yoldaki yayaları teğet geçip dükkana daldı - Son Dakika

Freni boşalan minibüs yoldaki yayaları teğet geçip dükkana daldı

6 saat önce

Kartal'da benzinlikte park halinde olan minibüs freni bir anda boşalınca, geri geri hareket etmeye başladı.

Kartal'da benzinlikte park halinde olan minibüs freni bir anda boşalınca, geri geri hareket etmeye başladı. Adeta facianın eşiğinden dönülen olayda minibüs yayaları ve yoldaki araçları kıl payı teğet geçti. Minibüs bir çiçekçi dükkanının duvarına vurarak durabilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal Kordonboyu Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, hatlı minibüs sürücüsü aracına yakıt almak için benzinlikte durdu. Sürücü minibüsten indikten sonra bilinmeyen bir nedenle minibüsün freni boşaldı. Geri geri hareket eden minibüs yola çıkarak adeta faciaya davetiye çıkardı. Yürüyen iki yayayı kıl payı teğet geçen minibüs, yoldaki araçlara da şans eseri çarpmadı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen minibüs, bir çiçekçi dükkanının duvarına vurarak durabildi. Kazaya tanık olan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Freni boşalan minibüsün yayaları kılı payı teğet geçerek çiçekçi dükkanının duvarına çarptığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde freni boşalan minibüs bir anda hareket edip yola çıkıyor. Yayaları ev araçları teğet geçen minibüs dükkanın duvarına çarpıyor.

(Halit Arslan/İHA)

Freni boşalan minibüs yoldaki yayaları teğet geçip dükkana daldı

Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
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