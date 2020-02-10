Freni boşalan minibüsten atlayan kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan minibüsten atlayan kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

Freni boşalan minibüsten atlayan kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor

6 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı mahallesinde freni boşalan minibüsten atlayan kadın yaşam mücadelesi veriyor.

Freni boşalan minibüsten atlayan kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı mahallesinde freni boşalan minibüsten atlayan kadın yaşam mücadelesi veriyor.


Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı mahallesinde 29 Ocak tarihinde TOKİ konutlarında içerisinde 4 yolcunun bulunduğu park halindeki yolcu minibüsünün freni boşaldı. Sürücüsünün içinde bulunmadığı minibüs yokuş aşağı hızla ilerlerken panikleyen yolcular minibüsten atladı. Minibüs ise bahçeye girerek durabildi. Kazada paniğe kapılarak minibüsten atlayan 4 kişiden durumu ağır olan Zeliha Şirin'in (59) Fatih Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Kazadan önce karda kayarak düşen ve kolu kırılan Şirin'in fizik tedavi için eşi ile birlikte şehir merkezine gitmek minibüse bindiği öğrenildi. Zeliha Şirin'in ağabeyi Mustafa Işık, kız kardeşinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Yıldızlı TOKİ'de fizik tedaviye giderken kız kardeşim bir minibüse biniyor. Minibüs el freni çekilmemiş ve sürücüsü içinde olmamış bir şekilde hareket etmeye başlıyor. Güvenlik kameraları incelendiğinde insanlar kendi canlarını kurtarmak için atladığını görülüyor. Bunlardan bir tanesi benim kız kardeşim. Kolu kırık olduğu için maalesef kendini atma şansı yok ama arabanın açık kapısından savruluyor. Büyük hasar aldı. Kız kardeşim şuanda yaşam ünitesine bağlı olarak hayatını sürdürüyor. Ne olacağı hiç belli değil" dedi. - TRABZON

Akçaabat, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Babasını kız arakadaşını eve getirdiği için çıkan tartışmada öldürmüş
Oscar'da yağmur azizliği! Kırmızı halının üzerindeki tenteye su birikince sopalarla müdahale ettiler İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 6 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu Esenyurt'ta kadını vurdu, bir süre başında bekledi; şüpheli yakalandı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:52:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Freni boşalan minibüsten atlayan kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]