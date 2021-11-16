Freni boşalan minibüsün çarptığı kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Freni boşalan minibüsün çarptığı kadın son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da kontrolden çıkan minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da kontrolden çıkan minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, Yıldırım'a bağlı Fidyekızık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Y. idaresindeki freni boşalan minibüs, süratli bir şekilde rampa aşağı indi. Kontrolden çıkan minibüs yoldan geçen 2 kadına çarptı. Kadınlardan Nesibe Bingöl (55) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kadın ise ağır yaralandı. Kaza sonrası istinat duvarına çarpan minibüs sürücüsünün araçta bulunan eşi araçtan fırlayarak yaralandı. Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Nesibe Bingöl'ün cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Fidyekızık Kaplangazi Camiinde kılınan cenaze namazını müteakip Fidyekızık mezarlığına defnedildi. Cenazede Nesibe Bingöl'ün yakınları gözyaşlarını tutamadı. - BURSA

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