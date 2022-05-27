FRENİ BOŞALAN OKUL SERVİSİ LİSE ÖĞRENCİLERİNE ÇARPTI 4 YARALI

KIRIKKALE'de freni boşalan öğrenci servisi, okul önünde bekleyen 4 lise öğrencisine çarptı. Yaralanan öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Selimözer Mahallesi'nde bulunan Şehit Nebi Gündoğan Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan Musa Y. idaresindeki 71 S 0384 plakalı midibüs, freninin boşalması sonucu yaya olarak okul önünde bekleyen Elif Nur Ö. (16), Aynur T.(16), Buğra F. (17) ve Ayşe Naz A.?ya (16) çarptı. Midibüs daha sonra Dinçer Ç. yönetimindeki 71 S 0006 plakalı minibüse çarparak durabildi. Kazada, midibüsün çarptığı 4 lise öğrencisi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Sürücü Musa Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)