Freni boşalan otobüs, 5 katlı apartmana çarparak durabildi - Son Dakika

Erzurum'da akşam saatlerinde park halindeyken freni boşalan dev otobüs, yokuş aşağı giderek 5 katlı bir apartmanın altındaki markete çarparak durabildi. Bu sırada marketin önünde olan bir vatandaş da canını zor kurtardı. Korku dolu anlar saniye saniye kayıtlara yansıdı.

CAM PARÇALARI YÜZÜNE İSABET ETTİ

Akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Hilalkent semtinde meydana geldi. Park halindeyken freni boşalan yolcu otobüsü, aşağıya doğru hareket edip yolun sağındaki 5 katlı bir apartmanın girişinde bulunan marketin duvarına çarptı. Bu sırada marketin önünde yürüyen B.Y., otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Marketten fırlayan cam parçaları kadının yüzüne isabet etti. B.Y., kaldırıldığı hastanede müdahale edildi. Otobüs ise vinç ile bölgeden çekildi.

ÖNÜNE ÇIKANI DEVİREREK GELDİ

Bu arada kaza anı güvenlik iş yerlerinin kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elinde cep telefonuyla yürüyen B.Y.'nin otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu görüldü. Marketin sorumlusu Erkan Demir, "Kaza sırasında markette değildim, duyunca koşarak geldim. Yukarıda yolun karşı tarafında park halindeki otobüsün freni boşalıyor galiba, refüje çarparak yolun karşı tarafına geçiyor. Önünde bulunan elektrik direklerini, lambaları devirerek eczane ve bizim mağazamızın kolonuna çarpıyor. Olayı güvenlik kameralarından izledim olayı. Çocukların kaçışmaları ardından da bir toz bulutu bizim marketin önünde ve bir kadın da ölümün kıyısından dönüyor" diye konuştu.