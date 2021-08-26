Freni boşalan otobüs 7 araca çarparak durabildi - Son Dakika

Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi taşımacılığında kullanılan 59 EG 866 plakalı otomobüs, arıza yapınca yetkili servise bırakıldı.

TIRA ÇARPARAK DURABİLDİ

Araçta yapılan bakım ve tamir sonrasında servis ustası Fuat T, otobüsü denemek için test sürüşüne çıktı. Sürücü bir süre sonra otobüsün frenlerinin boşaldığını fark edince, aracın kornasını çalarak çevredekileri uyarmaya çalıştı. Yokuş aşağı hızlanan otobüs yol kenarında park halinde bulunan 7 araca çarptıktan sonra bir TIR dorsesine vurarak durdu.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazada otobüs sürücüsü Fuat T, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.