Freni boşalan otomobil apartmanın bahçesine düştü - Son Dakika
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Freni boşalan otomobil apartmanın bahçesine düştü

30.03.2022 12:10
Freni boşalan otomobil apartmanın bahçesine düştü

Karabük'te park halindeyken freni boşalan otomobil, yokuş aşağıya hareket ederek bir apartman bahçesine düştü.

Karabük'te park halindeyken freni boşalan otomobil, yokuş aşağıya hareket ederek bir apartman bahçesine düştü. Ön kısmı evin balkonuna çarparak ters duran otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 58 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Kaynar, otomobilini park ederek evine gitti. Bir süre sonra otomobil, freninin boşalması sonucu yokuş aşağıya hareket ederek 3 metreden 5 katlı bir apartmanın bahçesine düştü. Ön kısımlarıyla 1.kattaki evin camına çarparak ters durdu. Gürültüyü duyan apartman sakinleri ve Murat Kaynar, dışarıya çıkınca ters duran otomobili gördü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada, otomobil bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.

Otomobilin sahibi Murat Kaynar, "El frenini çekip park ettim. Eve girdim. Gürültü olunca dışarıya baktım. Araba ters yatıyordu" dedi.

İtfaiye ekipleri LPG tankından sızıntı nedeniyle otomobile su tuttu. - KARABÜK

Freni boşalan otomobil apartmanın bahçesine düştü
Freni boşalan otomobil apartmanın bahçesine düştü

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FRENİ BOŞALAN OTOMOBİLİN APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ FRENİ BOŞALAN OTOMOBİLİN APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ Freni boşalan ve 3 metreden düşen otomobil bir evin balkonuna çarparak devrildi Freni boşalan ve 3 metreden düşen otomobil bir evin balkonuna çarparak devrildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan otomobil apartmanın bahçesine düştü - Son Dakika


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